Αιτωλοακαρνανία: Έκλεισε -χωρίς Γεννηματά- το ψηφοδέλτιο του ΚΙΝΑΛ – Ανακοινώθηκε η τελική λίστα
Β’ Αθήνας (Δυτικός Τομέας):
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΑΣΚΗΤΗΣ ΘΑΝΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΝΤΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΓΚΕΜΗ ΕΝΤΑ
ΔΑΡΣΙΝΟΣ ΤΑΣΟΣ
ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ
ΚΑΡΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΚΟΛΛΙΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ-ΔΑΜΑΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΧΑΡΔΑΒΕΛΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
Η επιτροπή ψηφοδελτίων του ΚΙΝΑΛ ανακοίνωσε τα τελικά ψηφοδέλτια για τις εκλογές της 7ης Ιουλίου και σε άλλες περιφέρειες, δηλαδή:
Ν. Αιτωλοακαρνανίας:
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΙΤΣΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΜΠΙΖΜΠΙΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΠΙΣΤΙΟΛΗ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ
ΤΟΡΟΥΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΦΟΥΝΤΑ ΝΙΚΗ
Ν. Βοιωτίας:
ΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΜΗΣ
ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΑΡΗΣ
ΚΟΣΚΟΒΩΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΝΤΑΝΤΟΥΜΗ ΓΙΑΝΝΑ
Ν. Καρδίτσας:
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΔΩΡΑ
ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΥΚΟΣΙΑΣ ΝΙΚΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΡΑΓΙΑ ΑΡΙΣΤΕΑ
Ν. Φλώρινας:
ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΚΩΣΤΑΡΕΛΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΠΙΧΤΡΑΚΗ ΓΙΩΤΑ
ΡΕΠΠΑ ΓΙΩΤΑ
N. Θεσπρωτίας:
ΔΑΛΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΜΠΟΤΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΣΑΜΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΣΧΟΣ ΑΛΕΚΟΣ
Υπόλοιπο Αττικής (Ανατολική Αττική):
ΑΝΑΟΥΝΗ ΕΛΕΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΣΠΡΑΔΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΑΥΓΕΡΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
ΒΡΕΤΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΖΩΤΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΚΟΝΣΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΠΟΥΛΜΠΑΣΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
ΤΕΛΩΝΙΑΤΗ ΑΡΕΤΗ
ΤΣΕΛΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΗ
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