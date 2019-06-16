Κυριακή 16 Ιούνιος 2019

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Αιτωλοακαρνανία: Έκλεισε -χωρίς Γεννηματά- το ψηφοδέλτιο του ΚΙΝΑΛ – Ανακοινώθηκε η τελική λίστα

Αιτωλοακαρνανία: Έκλεισε -χωρίς Γεννηματά- το ψηφοδέλτιο του ΚΙΝΑΛ – Ανακοινώθηκε η τελική λίστα

Αιτωλοακαρνανια, Πολιτικα Νεα

Ποια ονόματα ανακοίνωσε η Επιτροπή ψηφοδελτίων του ΚΙΝΑΛ για τις εκλογές της 7ης Ιουλίου

Είναι επίσημο και οριστικό: Ο δημοσιογράφος Κώστας Χαρδαβέλλας και ο καθηγητής σεξουαλικής Υγείας Θάνος Ασκητής θα είναι υποψήφιοι βουλευτές με το ΚΙΝΑΛ στις εκλογές της 7ης Ιουλίου.
Ιδού η λίστα των υποψηφίων με το ΚΙΝΑΛ στις εκλογές, στον Δυτικό Τομέα της Β’ Αθήνας:

Β’ Αθήνας (Δυτικός Τομέας):

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΑΣΚΗΤΗΣ ΘΑΝΟΣ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΝΤΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΓΚΕΜΗ ΕΝΤΑ

ΔΑΡΣΙΝΟΣ ΤΑΣΟΣ

ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ

ΚΑΡΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΚΟΛΛΙΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ-ΔΑΜΑΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΧΑΡΔΑΒΕΛΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ

Η επιτροπή ψηφοδελτίων του ΚΙΝΑΛ ανακοίνωσε τα τελικά ψηφοδέλτια για τις εκλογές της 7ης Ιουλίου και σε άλλες περιφέρειες, δηλαδή:

Ν. Αιτωλοακαρνανίας:

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΚΙΤΣΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΜΠΙΖΜΠΙΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΠΙΣΤΙΟΛΗ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ

ΤΟΡΟΥΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΦΟΥΝΤΑ ΝΙΚΗ

Ν. Βοιωτίας:

ΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΜΗΣ

ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΑΡΗΣ

ΚΟΣΚΟΒΩΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΝΤΑΝΤΟΥΜΗ ΓΙΑΝΝΑ

Ν. Καρδίτσας:

ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΣ

ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΔΩΡΑ

ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΟΥΚΟΣΙΑΣ ΝΙΚΟΣ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ

ΡΑΓΙΑ ΑΡΙΣΤΕΑ

Ν. Φλώρινας:

ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΚΩΣΤΑΡΕΛΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΠΙΧΤΡΑΚΗ ΓΙΩΤΑ

ΡΕΠΠΑ ΓΙΩΤΑ

N. Θεσπρωτίας:

ΔΑΛΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ

ΜΠΟΤΟΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΣΑΜΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΠΑΣΧΟΣ ΑΛΕΚΟΣ

Υπόλοιπο Αττικής (Ανατολική Αττική):

ΑΝΑΟΥΝΗ ΕΛΕΝΗ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΣΠΡΑΔΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

ΑΥΓΕΡΟΥ ΜΑΡΙΝΑ

ΒΡΕΤΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ

ΖΩΤΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

ΚΟΝΣΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΠΟΥΛΜΠΑΣΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

ΤΕΛΩΝΙΑΤΗ ΑΡΕΤΗ

ΤΣΕΛΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΗ

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