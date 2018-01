Αγρινιώτης ποδοσφαιριστής «σκόραρε» στην καρδιά Κύπριας παρουσιάστριας – Πρόταση γάμου με μονόπετρο! (ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ)

Το δώρο που έφερε ο δικός της Βασίλης ήταν ένα μονόπετρο.

Η Έλενα Τσιακούπη πλέει σε πελάγη ευτυχίας, αφού ο ποδοσφαιριστής της καρδιάς της, ο Βασίλης Βαλιάνος της πρόσφερε ένα μονόπετρο. Η Κύπρια παρουσιάστρια μοιράστηκε το χαρμόσυνο γεγονός με τους φίλους της στο instagram, δείχνοντάς μας το μονόπετρό της.

Η Έλενα Τσιακούπη εγραψε στην λεζάντα της φωτογραφίας: «Καλη χρονιααα απο εμας. My gift for new year». Εμείς τους ευχόμαστε ολόψυχα «Η ώρα η καλή».

Δείτε το λαμπερό ζευγάρι:

