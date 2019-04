Αγρίνιο: Το Μουσικό Γυμνάσιο – Λύκειο στο Ηνωμένο Βασίλειο

Πρόγραμμα ERASMUS + / ΚΑ1 Course: One Week Course for Teachers of Music στο Cheltenham, Ηνωμένο Βασίλειο

16 Μαρτίου 2019 – 24 Μαρτίου 2019

Εκπαιδευτικοί: Αλεξάνδρα Πάκου ΠΕ79.01, Βικτώρια Χατζηκουμή ΠΕ79.01

Το διάστημα 16 έως 24 Μαρτίου οι εκπαιδευτικοί του Μουσικού Σχολείου Αγρινίου, Βικτώρια Χατζηκουμή και Αλεξάνδρα Πάκου, συμμετείχαν στην εκπαιδευτική επιμόρφωση με τίτλο “One week course for teachers of music” που υλοποιήθηκε στο Cheltenham του Ηνωμένου Βασιλείου από τον εκπαιδευτικό οργανισμό “InterEducation”. Η επιμόρφωση των καθηγητών μουσικής ήταν ενταγμένη σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα επιμόρφωσης που περιελάμβανε και άλλα αντικείμενα (Μαθηματικά, Ιστορία, Γεωγραφία και Φυσική Αγωγή) και η οποία λειτούργησε προσφέροντας κοινές αλλά και μεμονωμένες δραστηριότητες αναλόγως της ειδικότητας των συμμετεχόντων. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν εκπαιδευτικοί από την Εσθονία, την Ισπανία, τη Γερμανία, την Τσεχία, το Βέλγιο, τη Μάλτα και την Πολωνία. Συγκεκριμένα, στην ομάδα των μουσικών συμμετείχαν οι γραφούσες, μία εκπαιδευτικός Α/θμιας Εκπαίδευσης από την Ισπανία και δύο εκπαιδευτικοί από τη Μάλτα, ένας Α/θμιας και μία συνάδελφος Β/θμιας Εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα πρόσφερε μία κοινή επιμόρφωση πάνω στη μέθοδο CLIL και ειδικά για τους μουσικούς 2 βιωματικά σεμινάρια, πάνω στη διδασκαλία της μουσικής, 2 επισκέψεις σε σχολεία της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, μία επίσκεψη σε Ωδείο, μία επίσκεψη σε φεστιβάλ μουσικής για νέους και μία συναυλία. Στις κοινές δραστηριότητες εντάχθηκαν και κάποιες επισκέψεις σε αξιοσημείωτα και από ιστορικής άποψης ενδιαφέροντα σημεία της περιοχής οι οποίες σκοπό είχαν την καλύτερη κατανόηση της κουλτούρας της χώρας υποδοχής και των ιστορικο-υλικών συνθηκών που τη διαμόρφωσαν.

Πιο συγκεκριμένα:

Κυριακή 17-03-2019: Πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση όλων των συμμετεχόντων σε μία επίσκεψη στη Νότια Ουαλία. Έγινε μία άκρως ενδιαφέρουσα επίσκεψη και ξενάγηση στο παροπλισμένο ορυχείο κάρβουνου με την ονομασία Big Pit κοντά στην πόλη Cardiff. Η λειτουργία των ορυχείων ήταν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της οικονομίας και της βιομηχανίας της Αγγλίας από την εποχή της βιομηχανικής επανάστασης μέχρι τα τέλη του 20ου αιώνα, που άρχισε να μειώνεται αυτή η δραστηριότητα με προεκτάσεις τόσο κοινωνικές όσο και περιβαλλοντικές.

Ακολούθησε επίσκεψη στην πόλη Cardiff, στο κάστρο της πόλης και άλλα σημεία ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος.

Δευτέρα 18-03-2019: Σεμινάριο για όλες τις ειδικότητες πάνω στην τεχνική CLIL (Content and Language Integrated Learning). Ουσιαστικά πρόκειται για διδασκαλία σε γλώσσα διαφορετική από τη μητρική των μαθητών. Επιμορφωθήκαμε σε μεθόδους και τρόπους αξιοποίησης διαφόρων τεχνικών πάνω στο CLIL. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είχε η συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς των άλλων ειδικοτήτων καθώς είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για τα εκπαιδευτικά προγράμματα και τη δομή του εκπαιδευτικού συστήματος σε διαφορετικές χώρες και να συγκρίνουμε μεθόδους και τεχνικές καθώς και να εντοπίσουμε ομοιότητες και διαφορές. Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι προκάλεσε μεγάλη αίσθηση και ενδιαφέρον στους συμμετέχοντες η περίπτωση λειτουργίας των Μουσικών Σχολείων στην Ελλάδα.Ακολούθησε – μόνο για την ομάδα των μουσικών – μία επίσκεψη στο Gloucester Academy of Music. Εκεί μας έγινε ξενάγηση και ενημέρωση από τον Διευθυντή του Ωδείου. Παρακολουθήσαμε δύο πρόβες ορχήστρας (αρχαρίων και προχωρημένων) καθώς και μία διάλεξη μιας νεαρής σολίστ του σαξοφώνου σε μικρούς μαθητές. Αξιοσημείωτη είναι η πλούσια δραστηριότητα του Ωδείου και πολύ σημαντικό το γεγονός ότι προσφέρει μαθήματα μουσικής προπαιδείας σε πολύ μεγάλο αριθμό παιδιών αλλά και η συνεργασία με σχολεία της περιοχής στα οποία διδάσκουν ατομικά μαθήματα οργάνων οι καθηγητές του Ωδείου, ως επισκέπτες καθηγητές.

Τρίτη 19-03-2019: Η ομάδα των μουσικών παρακολούθησε ένα εξαιρετικό βιωματικό σεμινάριο πάνω στη διδασκαλία της μουσικής με την Christine Wright, διακεκριμένη μουσικοπαιδαγωγό, πρώην σχολική σύμβουλο μουσικής και εκπαιδεύτρια καθηγητών μουσικής. Στο σεμινάριο δουλεύτηκαν δραστηριότητες και τεχνικές που μπορούν να λειτουργήσουν σε ομαδικά μαθήματα μουσικής σε οποιοδήποτε περιβάλλον (σχολείο, ωδείο κλπ.) και ευρεία γκάμα ηλικιών, προσαρμόζοντας ανάλογα το βαθμό δυσκολίας. Παράλληλα, ήρθαμε σε επαφή με διάφορα είδη αγγλικής μουσικής από διαφορετικές περιοχές (Σκωτία, Ιρλανδία, Ουαλία).

Τετάρτη 20-03-2019: Επίσκεψη στο Γυμνάσιο – Λύκειο King‘s Oak Academy στο Brighton. Εκεί μας έγινε ξενάγηση στους χώρους του Μουσικού Τομέα του σχολείου καθώς και στην αίθουσα εκδηλώσεων. Παρακολουθήσαμε 2 διδακτικές ώρες στην αντίστοιχη β’ γυμνασίου, έχοντας την ευκαιρία να συμμετέχουμε διδάσκοντας keybords, και κατόπιν παρακολουθήσαμε μια πρόβα για μια μουσική παράσταση. Ακολούθησε μία γόνιμη συζήτηση με τον εκπαιδευτικό της μουσικής πάνω σε θέματα αναλυτικού προγράμματος, εξοπλισμού, υποδομής και αντιμετώπισης του μαθήματος της μουσικής τόσο από τους μαθητές όσο και από τη διοίκηση του σχολείου.

Στοιχεία που μας εντυπωσίασαν: Οι υποδομές, το πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό, ο σεβασμός όλης της σχολικής κοινότητας στο μάθημα της μουσικής παρόλο που διδάσκεται μόνο μία ώρα εβδομαδιαίως σε τάξεις των 30 μαθητών.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι στο σχολείο λειτουργούν ατομικά μαθήματα μουσικών οργάνων κατά τη διάρκεια του ωρολογίου προγράμματος, από επισκέπτες καθηγητές, με επιβάρυνση των γονέων.

Πέμπτη 21-3-2019: Επίσκεψη στο Δημοτικό Σχολείο Heron Primary School στο Gloucester. Όπως και στο γυμνάσιο, έτσι και στο δημοτικό μας έγινε ξενάγηση σε όλους τους χώρους του σχολείου και παρακολουθήσαμε 2 διδακτικές ώρες μαθήματος μουσικής στην αντίστοιχη Ε’ δημοτικού και επιπλέον στο τέλος της μέρας παρακολουθήσαμε πρόβα και επίσημη παρουσίαση ενός project σύνθεσης τραγουδιών από τους μαθητές της ΣΤ’ τάξης.

Στοιχεία που μας εντυπωσίασαν: Η υλικοτεχνική υποδομή, η άρτια εξοπλισμένη αίθουσα μουσικής με μουσικά όργανα, οθόνη, laptop, και ειδικό λογισμικό για τη διδασκαλία της μουσικής. Όπως και στο γυμνάσιο, το μάθημα της μουσικής είναι μονόωρο και διδάσκεται σε τάξεις των 30 μαθητών. Και στο δημοτικό έρχονται επισκέπτες καθηγητές για τη διδασκαλία των μουσικών οργάνων κατά τη διάρκεια του ωρολογίου προγράμματος και με επιβάρυνση των γονέων. Το επίπεδο της δουλειάς που είδαμε ήταν εξαιρετικό τόσο στο μάθημα όσο και στην παρουσίαση του project.

Παρασκευή 22-3-2019: Παρακολούθηση του Youth Music Festival στο Newport. Ένα εξαιρετικό φεστιβάλ στο οποίο συμμετείχαν νεανικά -κυρίως μαθητικά – μουσικά σχήματα από την ευρύτερη περιοχή. Τα μουσικά αυτά σχήματα αποτελούνταν από μαθητές δημοτικού μέχρι λυκείου και η γκάμα των συμμετοχών κινήθηκε από τη φωνητική και κλασική μουσική μέχρι το παραδοσιακό και το μοντέρνο. Γενικά ήταν μια πολύ αξιόλογη διοργάνωση με εξαιρετικές συμμετοχές.

Σάββατο 23-3-2019: Βιωματικό σεμινάριο Taiko Drumming στο Colwell Centre for Art and Education στην πόλη Gloucester. Έγινε διδασκαλία πάνω στα βασικά στοιχεία της ιαπωνικής αυτής τεχνικής και στη συνέχεια οι συμμετέχοντες ενσωματώθηκαν στην ομάδα του εκπαιδευτή.

Το μεσημέρι επισκεφτήκαμε το μουσείο που είναι αφιερωμένο στο μουσικoσυνθέτη Gustav Holst. Στην ουσία πρόκειται για το σπίτι στο οποίο γεννήθηκε και έτσι είχαμε την ευκαιρία να δούμε τα αντικείμενα που χρησιμοποιούνταν κατά τη Βικτωριανή εποχή στην καθημερινότητα.

Το απόγευμα έγινε η τελευταία συνάντηση με τους καθηγητές μουσικής για την τελική αποτίμηση του προγράμματος. Πραγματοποιήθηκε συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων για τη διδασκαλία της μουσικής στις διαφορετικές χώρες π.χ. η πολιτική της κάθε χώρας για τη μουσική διδασκαλία, το πρόγραμμα σπουδών, οι επιπλέον δραστηριότητες, οι μέθοδοι διδασκαλίας και η λειτουργία μουσικών σχημάτων.

Η εβδομάδα αυτή ήταν για μας μια εμπειρία πολύ αξιόλογη, μας έδωσε γνώση και καινούριες ιδέες και πάνω από όλα τη δυνατότητα να συγκρίνουμε, να μοιραστούμε τους προβληματισμούς μας με τους συναδέλφους μας και να βρούμε πολλά κοινά σημεία αναφοράς στη δουλειά μας, ανεξάρτητα από τις διαφορετικές κουλτούρες και τις πολιτικές της κάθε χώρας όσον αφορά στη διδασκαλία της μουσικής.

