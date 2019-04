Αγρίνιο: Θετικός ο απολογισμός του 20ου συνεδρίου της Ελληνικής Ζιζανολογικής Εταρείας (ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ)

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 20ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής Ζιζανιολογικής Εταιρείας που έλαβε χώρα στο Αγρίνιο από 4 έως 6 Απριλίου 2019 και είχε τίτλο «Ζιζανιολογία – προβλήµατα, τάσεις και σύγχρονες προκλήσεις».

Τις εργασίες του συνεδρίου παρακολούθησαν περισσότεροι από 250 συμμετέχοντες, ενώ παρουσιάστηκαν 45 εργασίες σε θέματα που αφορούσαν

μεταξύ άλλων στην ολοκληρωμένη και βιολογική αντιμετώπιση των ζιζανίων, τις εξελίξεις στην χημική αντιμετώπιση, την ανθεκτικότητα ορισμένων ζιζανίων στα χρησιμοποιούμενα ζιζανιοκτόνα και στη διαχείρισή τους, στον ανταγωνισμό ζιζανίων με καλλιέργειες, σε νέα είδη ζιζανίων και νέες καλλιέργειες και στην ελαιοκαλλιέργεια και στα κυριότερα ζιζάνια αυτής.

Οι παράλληλες εκδηλώσεις περιλάμβαναν τη Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Ζιζανιολογικής Εταιρείας, την παρουσία της ΕΖΕ στη συνάντηση της Τεχνικής Επιτροπής του Ελληνικού Συνδέσμου Φυτοπροστασίας (ΕΣΥΦ), το επίσημο δείπνο, την επίσκεψη και ξενάγηση στην έκθεση «ἐλαία» στη

Δημοτική Πινακοθήκη Αγρινίου, την επίσκεψη σε πειραματικούς αγρούς της ευρύτερης περιοχής και την επίσκεψη και ξενάγηση στον Κήπο των Ηρώων της Ιεράς Πόλεως του Μεσολογγίου.

Τις εργασίες του 20ου Συνεδρίου της Ελληνικής Ζιζανιολογικής Εταιρείας άνοιξε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, κ. Σταύρος Αραχωβίτης, ο οποίος τόνισε την µεγάλη σηµασία του έργου της Ελληνικής Ζιζανιολογικής Εταιρείας. Το Συνέδριο τίμησαν επίσης με την παρουσία τους οι παρακάτω διακεκριμένοι Έλληνες επιστήμονες του εξωτερικού:

1) Ο Δρ. Νικόλαος Κορρές (University of Arkansas, USA), που ανέπτυξε το θέμα: «Ζιζανιολογία: έρευνα, εφαρμογή και νέες τάσεις στις ΗΠΑ»

2) Ο Δρ. Πέτρος Μπουτσάλης (University of Adelaide, Australia), που ανέπτυξε το θέμα: «Ανθεκτικότητα ζιζανίων σε ζιζανιοκτόνα στην Αυστραλία: υφιστάμενη κατάσταση και μέθοδοι διαχείρισης» και

3) Ο Δρ. Γεράσιμος Πετεινάτος (University of Hohenheim, Germany), ο οποίος ανέπτυξε το θέμα: «Η χρήση ρομποτικής στην φυτοπροστασία με έμφαση στη διαχείριση των ζιζανίων: υφιστάμενη κατάσταση και μελλοντικές προοπτικές»

Οι ομιλίες των εκλεκτών συναδέλφων έφεραν σε επαφή τους συμμετέχοντες τόσο με την υφιστάμενη κατάσταση στη ζιζανιολογία σε διεθνές επίπεδο, όσο και με τις νέες τάσεις και μελλοντικές προοπτικές της ολοκληρωμένης διαχείρισης των ζιζανίων.

Οι προτάσεις της στρογγυλής τράπεζας με την οποία ολοκληρώθηκε η ενότητα των προφορικών παρουσιάσεων του συνεδρίου περιλάμβαναν μεταξύ άλλων τις παρακάτω:

α) Ανάδειξη του ρόλου και βελτιστοποίηση καλλιεργητικών πρακτικών όπως η ψευδοσπορά, η αμειψισπορά, η χρήση φυτών κάλυψης (cover crops) για τη διεύρυνση της χρήσης τους σε συστήματα ολοκληρωμένης και βιολογικής παραγωγής (σε συνδυασμό ή όχι με χημική ζιζανιοκτονία) www.eze.org.gr

β) Αξιολόγηση της σημαντικότητας και συστηματική καταγραφή (επισκοπήσεις) νέο-εμφανιζόμενων ζιζανίων, με επικαιροποίηση της σχετικής λίστας της ΕΖΕ και ακόλουθη ενημέρωση των υπηρεσιών του Υπ.Α.Α.Τ.

γ) Εφαρμογή ενός δικτύου καταγραφής και ολοκληρωμένης διαχείρισης της ανθεκτικότητας των ζιζανίων, που θα συμπεριλαμβάνει όλες τις καταγεγραμμένες περιπτώσεις καθώς και καινοτόμες τεχνικές και στρατηγικές, σε εθνικό, Ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο

δ) Έρευνα γύρω από τον καθορισμό του «ορίου οικονομικότητας» ή «ορίου οικονομικής απόδοσης» σε βασικές καλλιέργειες και για σημαντικά ζιζάνια της χώρας

ε) Αξιοποίηση των νέων δυνατοτήτων που δίνονται από την τεχνολογία και τη βιομηχανία και αφορούν στοχευμένες εφαρμογές ζιζανιοκτόνων (ή μηχανική κατεργασία και άλλες εφαρμογές γεωργίας ακριβείας) και νέες δραστικές ουσίες (ή μίγματα δραστικών ουσιών), αντίστοιχα

στ) Αξιοποίηση προβληματικών εδαφών με ταυτόχρονη αύξηση του αγροτικού εισοδήματος μέσω της καλλιέργειας νέων φυτικών ειδών και της πρόσβασης σε νέες αγορές προϊόντων προστιθέμενης αξίας

ζ) Σχεδιασμός στρατηγικών διαχείρισης των δυσεξόντωτων και παρασιτικών ζιζανίων