Αγρίνιο: Συνάντηση Σχολής Γονέων την ερχόμενη Κριακή

Ομιλία της Καθηγήτριας Νευρολογίας Ελισάβετ Χρόνη στη Σχολή Γονέων στο Αγρίνιο

Η Ιερά Μητρόπολις Αιτωλίας και Ακαρνανίας ανακοινώνει ότι την προσεχή Κυριακή 3 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 6:30’ το απόγευμα στο Παπαστράτειο Μέγαρο της Γυμναστικής Εταιρείας Αγρινίου θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση της Σχολής Γονέων της Ιεράς Μητροπόλεώς μας.

Ομιλήτρια θα είναι η ελλογιμωτάτη κα Ελισάβετ Χρόνη, Καθηγήτρια Νευρολογίας της Ιατρικής Σχολής Πατρών και Διευθύντρια της Νευρολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών, η οποία θα αναπτύξει το θέμα: «Στάση και βάδιση. Διαταραχές και προβλήματα ισορροπίας. (Ένα κοινό πρόβλημα για όλες τις ηλικίες)».

Η κα Ελισάβετ Χρόνη είναι Ιατρός Νευρολόγος, Καθηγήτρια της Νευρολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Υπήρξε μέλος ΔΕΠ του τμήματος Ιατρικής από το 1998 και τον Ιανουάριο 2009 εξελέγη Καθηγήτρια Νευρολογίας. Εκπαιδεύτηκε στην Νευρολογία (1987–1990) στο Γενικό Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» Αθηνών. Μετεκπαιδεύτηκε (1990-1994) στην Κλινική Νευροφυσιολογία στο Νοσοκομείο St. Thomas του Λονδίνου. Μετεκπαιδεύτηκε (4μήνες 2011) στο ηλεκτρομυογράφημα μονήρους ίνας, στο Πανεπιστήμιο της Ουψάλα, Σουηδία. Είναι διδάκτωρ του Πανεπιστημίου του Λονδίνου (United Medical and Dental Schools of Guy’ s and St. Thomas’ s Hospitals, PhD, 1994). Είναι μέλος της Ελληνικής Νευρολογικής Εταιρείας, της Eλληνικής Εταιρείας Ηλεκτροεγκεφαλογραφίας και Κλινικής Νευροφυσιολογίας, της British Society for Clinical Neurophysiology και της European Neurological Society. Συμμετείχε σε επιδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα στο νοσοκομείο St. Thomas’ Hospital στην Αγγλία που αφορούσαν ασθενείς με παραλύσεις, διαβητική πολυνευροπάθεια και ασθενείς στη μονάδα εντατικής θεραπείας (οικονομικοί φορείς Lane-Fox Respiratory Unit, Special Trustees of St. Thomas’ Hospital και η Βρετανική εταιρεία πολιομυελίτιδας). Συμμετέχει σε επιδοτούμενο διευρωπαϊκό πρόγραμμα μοντελοποίησης της νόσου Parkinson. Κύρια ερευνητικά πεδία είναι οι παθήσεις των περιφερικών νεύρων και μυών και η διερεύνηση τους με νευροφυσιολογικές μεθόδους. Επίσης η μελέτη του οξειδωτικού στρες σε πειραματόζωα σε συνεργασία με την Νευροχειρουργική κλινική και το Βιολογικό τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών. Είναι μέλος συντακτικής ομάδας του πρώτου διεθνούς νευρολογικού περιοδικού και κριτής σε 16 διεθνή νευρολογικά περιοδικά, συγγραφέας 114 διεθνών δημοσιεύσεων (συνολικός impact factor 373) οι οποίες έχουν λάβει περισσότερες από 1300 αναφορές με H-index 17.

