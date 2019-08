Στο Αγρίνιο οι Primordial στις 19 Σεπτεμβρίου

Μετά από συντονισμένες προσπάθειες των μελών της λέσχης Metal Union oi Ιρλανδοί Primordial επισκέπτονται την πόλη μας για μια εμφάνιση που θα μείνει στα χρονικά της λέσχης και της πόλης του Αγρινίου. Με μια πλούσια δισκογραφία στις πλάτες τους και με 20 χρόνια παρουσίας στο χώρο του heavy metal, θα αποδώσουν με τον λυρικό τρόπο που μόνο αυτοί ξέρουν κομμάτια από την καριέρα τους και από το τελευταίο τους πόνημα Exile among the ruins. Τα εισιτήρια θα είναι περιορισμένα, και προβλέπεται μια βραδιά με δυνατό παλμό και συναισθηματική φόρτιση. Μη χάσετε την ευκαιρία να δείτε ένα από τα πιο αξιόλογα metal groups στο γνωστό χώρο μας.

Μαζί τους οι Αγρινιώτες Hypnotic Nausea οι οποίοι δεν χάνουν ευκαιρία να ανεβαίνουν σε stages σε όλα τα μήκη και πλάτη της Ελληνικής επικράτειας. Με εμμονή στον αναλογικό ήχο και έχοντας ως καλλιτεχνικό αυτοσκοπό τη δημιουργία επιβλητικών ηχοτοπίων και συναισθηματικά φορτισμένης ατμόσφαιρας, κυκλοφορούν το 2015 το ντεμπούτο concept album τους ΄΄Hypnosis΄΄, παρουσιάζοντας ένα κράμα ηλεκτρικής riffολογίας και ηλεκτρονικών στοιχείων κάτω από ένα σαουντρακικό πρίσμα. Στις αρχές του 2019 κυκλοφορούν μέσω της Ikaros Records το δεύτερο concept album τους ΄΄The Death of All Religions΄΄, εστιάζοντας στους τρόπους που λειτουργεί η οργανωμένη θρησκεία στα πλαίσια μιας κοινωνίας που δεν έχει αναπτύξει τις κατάλληλες άμυνες ώστε να αποφύγει την πνευματική υποδούλωση. Έχουν μοιραστεί το stage με μπάντες όπως οι Crippled Black Phoenix, Duel, Yawning Man, Sasquatch, Planet of Zeus, Poem, 1000Mods, Mother of Millions, Void Droid, Tuber, Need, SiXForNinE, Gus G, 3Fold Pain, Godsleep κ.α.

Όπως πάντα, καλούμε σε συσπείρωση και μαζική συμμετοχή το κοινό της σκληρής μουσικής της πόλης μας και όχι μόνο.

Το live θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της λέσχης μας:

Metal Union club (Ex-Club Dewars)

Εθνικής Αντιστάσεως 62 – Αγρίνιο

Πόρτες : 20:30

Έναρξη : 21:00

Προπώληση εισιτηρίων : 18 €

Τιμή εισιτηρίων στην πόρτα : 20 €

Η προπώληση θα ξεκινήσει στις 23/8/2019 και θα διαρκέσει μέχρι και τις 18/9/2019. Οι ώρες διάθεσης θα είναι από 8:00 το πρωί έως και στις 12:00 το βράδυ από το @fuego es.co.bar στην Πλατεία Σουλίου στο Αγρίνιο.