Αγρίνιο – Ναύπακτος: «Διδακτική Μαθημάτων, Οργάνωση & Διαχείριση Τάξης στο Δημοτικό Σχολείο» (ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ)

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι Ημερίδες που αναφέρονταν στη «Διδακτική Μαθημάτων, Οργάνωση, Διαχείριση τάξης του Δημοτικού Σχολείου», οι οποίες πραγματοποιήθηκαν ως εξής:

(α) την Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2018, ώρα 8.30 -14.00 στο 16ο Δ.Σ. Αγρινίου, που διοργανώθηκε από τις Σχολικές Συμβούλους Π.Ε. 7ης Περιφέρειας Αιτ/νίας, Δρ Κατερίνα Νικολακοπούλου και 9ης Περιφέρειας Αιτ/νίας κα Αγγελική Πάσχου σε συνεργασία με τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Π.Ε. Αγρινίου – Θέρμου και

(β) την Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 2018, ώρα 8.30 -14.00 στο 1ο Δ.Σ. Ναυπάκτου, που διοργανώθηκε από τη Σχολική Σύμβουλο Π.Ε. 7ης Περιφέρειας Αιτ/νίας, Δρ Κατερίνα Νικολακοπούλου σε συνεργασία με τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ναυπακτίας. Οι Ημερίδες έθεσαν ως στόχο την ενημέρωση των εκπαιδευτικών σε Θέματα Διδακτικής των γνωστικών αντικειμένων, Οργάνωσης και διαχείρισης της τάξης στο Δημοτικό Σχολείο.

Στις Ημερίδες παρέστησαν και απηύθυναν χαιρετισμό ο κ. Θεόδωρος Μπαρής, Προϊστάμενος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε. Δυτικής Ελλάδας, ο κ. Χρήστος Κολοβός, Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Αιτ/νίας, ο Δρ Σπυρίδων Παπαδάκης, Δ/ντής των ΠΕΚ Δυτικής Ελλάδας, ο κ. Δημήτρης Φραγκούλης, εκπρόσωπος του Συλλόγου Αγρινίου- Θέρμου, η κ. Αθανασία Ρακιντζή, Διευθύντρια του 16ου Δ.Σ. Αγρινίου και ο κ. Νικόλαος Φούντας, Διευθυντής του 1ου Δ.Σ. Ναυπάκτου σε Αγρίνιο & Ναύπακτο αντίστοιχα.

Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν θέματα Διδακτικής των γνωστικών αντικειμένων και ειδικότερα της Γλώσσας, όπως «Κατανόηση κειμένου» από τον κ. Θεόδωρο Μπαρή, Προϊστάμενο Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε. Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας, «Παραγωγή Λόγου» από τον κ. Παναγιώτη Καραγιάννη, Σχολικό Σύμβουλο ΠΕ70 & «Τοπική Ιστορία, Λογοτεχνία & Δημιουργική Γραφή», «Διαχείριση της τάξης στο Δημοτικό Σχολείο» από την Δρ Κατερίνα Νικολακοπούλου, Σχολική Σύμβουλο ΠΕ70, «Διδακτική Μαθηματικών» από τον Δρ Ι. Καταντζή, επίκουρο καθηγητή του Παν/μίο Πατρών και κ. Αλέξη Μαστρογιάννη, Σχολικό Σύμβουλο ΠΕ70 & «Προσεγγίζοντας την Διαφορετικότητα και αναπηρία μέσα από φιλαναγνωστικές δράσεις» από την κ. Γιώτα Αλεξάνδρου, Συγγραφέα Παιδικών Βιβλίων, εκπ/κό ΠΕ60, «Θέματα Εφαρμοσμένης Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών» από την Δρ Ευγενία Πιερρή, Διευθύντρια ΓΕΛ Καστριτσίου,, «Διδασκαλία της Ιστορίας, Τοπική Ιστορία» από την Δρ Χρυσούλα Σπυρέλη, Σχολική Σύμβουλος ΠΕ02, «The role of video in English Language Learning: integrating video into the lesson» από την κ. Ολυμπία Τσώλου, Σχολική Σύμβουλο ΠΕ06, «Διδακτικές προσεγγίσεις στο γνωστικό αντικείμενο της Μουσικής» από την κ. Κωνσταντίνα Σακκά-Κυρίτση, Σχολική Σύμβουλο ΠΕ16 και «Διαφοροποιημένη Δ/λία» από τον Δρ Θάνο Ρισβά, Σχολικό Σύμβουλο Ειδικής Αγωγής, «Αξιοποίηση Διαδραστικού Βίντεο στη Δ/λία της Πληροφορικής, Ψηφιακή Αφήγηση» από το Δρ Σπυρίδωνα Παπαδάκη, Σχολικό Σύμβουλο Πληροφορικής και Δ/ντή των ΠΕΚ Δυτικής Ελλάδας.

Στην Ημερίδα συμμετείχαν οι Διευθυντές/ντριες και τριακόσιοι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων των Σχολικών μονάδων 1ου Αγρινίου, 10ου Αγρινίου και 16ου Αγρινίου, των Δημοτικών Σχολείων της 7ης Περιφέρειας Π.Ε. Αιτ/νίας, καθώς επίσης των 1ου, 2ου Παναιτωλίου, 1ου, 2ου Θεστιέων και Αβοράνης της 9ης Περιφέρειας Π.Ε. Αιτ/νίας.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά την κ. Αθανασία Ρακιντζή, Διευθύντρια του 16ου Δ.Σ. Αγρινίου και τον κ. Νικόλαο Φούντα, Διευθυντής του 1ου Δ.Σ. Ναυπάκτου σε Αγρίνιο & Ναύπακτο αντίστοιχα για την εξαιρετική διοργάνωση των χώρων των Σχολείων, ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτητικές συνθήκες επιμόρφωσης μεγάλου αριθμού εκπαιδευτικών και την άψογη λειτουργία είκοσι παράλληλων εργαστηρίων, τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. Αγρινίου- Θέρμου και Ναυπακτίας για την πολυεπίπεδη υποστήριξη των Ημερίδων και το ξενοδοχείο NAFS της Ναυπάκτου για τη εξαιρετική φιλοξενία καλεσμένης μας επιμορφώτριας των Ημερίδων.