Το Αγρίνιο γιορτάζει την Ευρωπαϊκή Ημέρα Μουσικής (ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ)

Η Ημέρα Μουσικής (21η Ιουνίου) καθιερώθηκε το 1982 από τον τότε Γάλλο υπουργό πολιτισμού Jack Lang. Το 1985, με πρωτοβουλία της Μελίνα Μερκούρη, η Αθήνα γίνεται η πρώτη Πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης, πρωτοβουλία στηριγμένη στην ιδέα της προσέγγισης, κατανόησης και συνεργασίας των Ευρωπαίων κατοίκων. Την ίδια χρονιά, διοργανώνεται Fête de la Musique στην Αθήνα- για πρώτη φορά εκτός Γαλλίας. Το 1999, δημιουργείται το πρόγραμμα European Music Day στο οποίο συμμετέχουν και 55 Ελληνικές πόλεις από 13 περιφέρειες. Κάπως έτσι, τριάντα έξι χρόνια μετά την Γιορτή της Μουσικής, η ημέρα αυτή έχει επεκταθεί σε 4ήμερο, στο ρυθμό του οποίου ζουν 100 χώρες σε όλο τον κόσμο.

Στο Αγρίνιο ο εορτασμός θα διαρκέσει τρεις ημέρες. Απόψε διεξήχθησαν οι εξής εκδηλώσεις:

Πλατεία Δημοκρατίας

Ψάχνοντας τον Σταυρό του Νότου στις Μουσικές του Κόσμου – Agrinio Band

Συναυλία με την Ορχήστρα Ποικίλης Μουσικής της Φιλαρμονικής του Δήμου Αγρινίου

Τραγουδούν: Άννα Παπαδοπούλου & Χρήστος Παντούλας

Το Μουσικό Σχολείο Αγρινίου παρουσίασε στον πεζόδρομο της οδού Παπαστράτου, το Σύνολο Χάλκινων Πνευστών & το Σύνολο Μουσικής Δωματίου σε διδασκαλία του Δημήτρη Τσιαντά και του Ηλία Φουλίδη.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε:

MY WAY (FRANK SINATRA)

CARLOS GARDEL “POR UNA CABEZA”

ARIZONA DREAM (GORAN BREGOVIC)

F. SCHUBERT “SERENADE”

EDERLEZI (GORAN BREGOVIC)

F. SCHUBERT “AVE MARIA”

LA VITA E BELLA (NIKOLA PIOVANI)

J. S. BACH “CONCERTO D-MOLL – ADAGIO”

THE LAST OF THE MOHICANS (DOUGIE MACLEAN)

PIAZZOLLA “OBLIVION”

PIRATES OF THE CARRIBEAN (KLAUS BADEL)

PIAZZOLLA “INVIERNO PORTENO”