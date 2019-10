Αγρίνιο: Γιώργος Τσίγκος και «Μαύροι Κύκλοι» στο Μαθητικό Φεστιβάλ το 1993 (VIDEO)

Με αφορμή τα 30 χρόνια της μπάντας συνεχίζουμε την ιστορική αναδρομή μας. Πολλοί από τους τότε θεατές ακόμα έρχονται στις συναυλίες μας και έχουν παρέα τα παιδιά τους.

Είναι άκρως συγκινητικό. Μας τιμά και μας δίνει δύναμη Είμαστε ακόμα δημιουργικοί με το ίδιο πάθος και την Αγάπη που είχαμε από την πρώτη μέρα ίδρυσης του συγκροτήματος. Αν θέλεις κι εσύ να έρθουμε και να παίξουμε τα τραγούδια μας στην γειτονιά σου, στην πόλη σου βοήθησε μας. Δώσε μας την ευκαιρία να τα πούμε και να τα πιούμε από κοντά. Καλή αντάμωση Γιάννης Τζιγκουνάκης.

Ο πρώτος κιθαρίστας της μπάντας. Πιστός φίλος και βοηθός. Σε ευχαριστούμε φίλε για την ανεκτίμητη προσφορά σου. Ας τον γνωρίσουμε λοιπόν, Ο Γιάννης συμμετείχε τη δεκαετία του 80 ως κιθαρίστας στις μπάντες Hellfire και Denominators με πολλές ζωντανές εμφανίσεις και την ηχογράφηση ενός Demo (Under the Holy Grave) (1988).

Αρχές του 1990 αποτέλεσε ιδρυτικό μέλος και βασικός κιθαρίστας στους «Γιώργος Τσίγκος και Μαύροι Κύκλοι», με τους οποίους και συμμετείχε σε δεκάδες live σε όλη την Ελλάδα, αλλά και στην σύνθεση και ηχογράφηση 3 studio albums («Οι Χαμένοι Ποιητές Μας» – 1992 (Wipe out), «Η Πόλη των Αθανάτων» – 1995 (Wipe out), «Πάνινες Κούκλες» – 1997 (ΕΜΙ-Harvest)) ενός mini-LP («Τετραγωνισμένα Φύλλα – 1991 (Wipe out)) και μιας συμμετοχής σε συλλογή («Μαγικό Βοτάνι»- 1994 (Wipe out)).

To 1997 συμμετέχει ως lead κιθαρίστας στους BrainFade με αρκετές εμφανίσεις στην Αθήνα αλλά και σε άλλες πόλεις. Από τον Ιανουάριο του 2019 συμμετέχει ως κιθαρίστας στους Running Flames. Ιστορική αναδρομή για τα 30 χρόνια και πλέον της μπάντας. Ευχαριστούμε θερμά τον Γιάννη Τζιγκουνάκη για την μετατροπή της βιντεοκασέτας σε ψηφιακό αρχείο.