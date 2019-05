Αγρίνιο: Ενημερωτική δράση για το θεσμό του Οικογενειακού Ιατρού (ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ)

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Οικογενειακού Ιατρού στις 19 Μαΐου 2019, η 3η ΤΟΜΥ Αγρινίου πραγματοποίησε σήμερα Παρασκευή 17 Μαΐου 2019 δράση ενημερωτικού χαρακτήρα για τη λειτουργία της και για το θεσμό του Οικογενειακού Ιατρού.

Η δράση έλαβε χώρα στο Κέντρο Υγείας Αγρινίου, όπου και στεγάζεται προσωρινά η 3η ΤΟΜΥ .

Το μήνυμα του WONCA, ΠαγκόσμιουΟργανισμούΟικογενειακώνΙατρών (World Organization of National Colleges, Academies and Academic Associations of General Practitioners/Family Physicians) για το 2019 είναι«Ο Οικογενειακός Ιατρός – σε φροντίζει για όλη σου τη ζωή» (Family Doctors- Caring for you for the whole of your life).

Λόγω της απήχησης της δράσης, αυτή θα συνεχιστεί και τη Δευτέρα στις 20 Μαΐου 2019 στον ίδιο χώρο.