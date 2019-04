Αγρίνιο: Δράσεις της «Ακτίνας Εθελοντισμού» για το Let’s Do It Greece

Με δράσεις σε όλο το εύρος του Δήμου Αγρινίου υλοποιείται το πρόγραμμα της «Ακτίνας Εθελοντισμού» στο πλαίσιο του Let’s Do It Greece που πραγματοποιείται την Κυριακή 7 Απριλίου. Το Αγρίνιο συγκαταλέγεται και φέτος μεταξύ των δήμων με τον μεγαλύτερο αριθμό Εθελοντών και Σημείων Δράσεων.

Με γενικό σύνθημα “Γίνε η αλλαγή που περιμένεις” εθελοντικές ομάδες, περιβαλλοντικές οργανώσεις, σύλλογοι, φορείς και πολίτες συνεργάζονται και πραγματοποιούν δράσεις σε κάθε γωνιά της χώρας.

Στο Αγρίνιο στη φετινή δράση μετέχουν οι σύλλογοι:

1.Κ.Δ.Η.Φ. «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ» ΑΓΡΙΝΙΟΥ

2. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

3. ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ –ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

4. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ- ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

5. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

6. ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

7. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ»

8. ΛΕΣΧΗ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

9. ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

10. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

11. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ Γ.Φ.Σ.

12. Α.Ο. ΑΓΡΙΝΙΟΥ

13. ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ (ΣΔΕ)

14. ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ «ΤΟ ΡΟΔΙ»

15. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΔΥΟ ΡΕΜΜΑΤΑ»

16. ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Δράσεις για το Let’ sDoIt στις 7 Απριλίου του έτους 2019

Καθαρισμός πλατείας Άγιου Ιωάννη Ρηγανά, φύτεμα καλλωπιστικών φυτών. Καθαρισμός Δασυλλίου Αγίου Χριστοφόρου. Καθαρισμός – καλλωπισμός του χώρου πλατείας «Ομονοίας» οδών Σταϊκου – Μπαϊμπά όπισθεν (πρώην Δημοτικού Καφενείου) Καθαρισμός Αϊ Βασιλιώτικα Αγρινίου

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ LET S DO IT GREECE 2019

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 05/04/2019 Καθαρισμός πάρκου Γραμματικούς

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥΣ Κοινοτικού Γραφείου- Πλατείας

« Η ΠΡΟΟΔΟΣ» Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής

Δενδροφύτευση

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 07/04/2019 Καθαρισμός εντός Οικισμού

ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ Τοπικών Κοινοτήτων.

«ΠΥΓΜΑΙΟΣ Ο ΤΡΙΧΩΝΙΟΣ»

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 07/04/2019 Καθαρισμός χώρου απέναντι από ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ-ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ την Παιδική χαρά.

ΚΑΜΑΡΟΥΛΑΣ Δενδροφύτευση

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 07/04/2019 Καθαρισμός Πλατείας και δρόμων

ΝΕΑΠΟΛΗΣ Δενδροφύτευση.

«ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ»

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ 07/04/2019 Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΑΡΓΙΑΔΑΣ Δενδροφύτευση.

ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 07/04/2019 Καθαρισμός Πλατείας χωριού

ΖΕΥΓΑΡΑΚΙΟΥ Δενδροφύτευση.

ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 07/04/2019 Καθαρισμός Πλατείας χωριού

ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ

ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΌΝΩΝ.

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 07/04/2019 Καθαρισμός αύλειου χώρου Δημ.

ΠΕΝΤΑΚΟΡΦΟΥ Σχολείου και Πέτρινες βρύσες

ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ.

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Καθαρισμός χώρου Πλατείας

ΔΟΚΙΜΙΟΥ 07/04/2019Εκκλησίας Αγίου Ιωάννου και

ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Περιβάλλοντα χώρο.

«Η ΠΡΟΟΔΟΣ, Α.Γ.Φ.Σ ΑΠΟΛΛΩΝ Καθαρισμός δρόμων επί της

ΔΟΚΙΜΙΟΥ Κοσμά Αιτωλού.

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 07/04/2019 Καθαρισμός Πλατείας χωριού

ΚΑΤΩ ΚΕΡΑΣΟΒΟΥΚαι Παιδικής Χαράς και δρόμου.

ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΚΑΤΩ ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ.

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 07/04/2019 Καθαρισμός δάσους ΦΡΑΞΟΥ

ΔΑΦΝΙΑ Δενδροφύτευση

ΟΜΑΔΑ 07/04/2019 Καθαρισμός αποβλήτων με

ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Βάση τα υλικά τους από την

Σχολή έως και το κέντρο της

Πόλης.