Αγρίνιο: Τα 40 πρώτα ονόματα του Νίκου Καζαντζή για τις επερχόμενες Δημοτικές Εκλογές
Ο υποψήφιος Δήμαρχος Αγρινίου Νίκος Καζαντζής ανακοίνωσε τους πρώτους σαράντα υποψηφίους του με την ακόλουθη ανακοίνωση: Η ανακοίνωση έχει ως εξής: Μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς μου για την διεκδίκηση του Διευρυμένου Δήμου Αγρινίου ανακοινώνω τα πρώτα 40 ονόματα συνδημοτών μας υποψηφίων που πλαισιώνουν το ανεξάρτητο ψηφοδέλτιό μας. Θα προσπαθήσουμε όλοι εμείς και οι επόμενοι υποψήφιοι που θα ανακοινωθούν στο προσεχές χρονικό διάστημα να δώσουμε έναν καθαρό και τίμιο αγώνα για ένα καλύτερο μέλλον στον Δήμο μας. Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους».
ΑΛΠΕΝΤΖΟΥ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ – ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΑΡΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ – ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΒΕΛΑΕΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΒΡΕΚΟΥ) – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΓΚΟΡΓΚΟΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ (ΜΑΚΗΣ) – ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΖΑΦΕΙΡΗ ΙΩΑΝΝΑ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΖΩΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΤΙΝΑ) – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΚΑΡΑΤΣΑΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΣΤΡΑΤΟΣ) – ΑΛΦΡΕΔΟΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΚΑΡΤΕΡΗ – ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΠΑΝΩΡΑΙΑ – ΜΑΡΙΝΑ – ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΚΑΨΑΛΗ – ΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ (ΗΡΩ) – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
ΚΟΥΚΟΣΟΥΛΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ (ΚΙΡΚΗ) – ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΦΥΣΙΚΟΣ Α.Π.Θ.
ΜΑΝΙΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΜΑΝΤΑ – ΡΑΠΠΟΥ ΕΛΕΝΗ – ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΜΑΡΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΠΡΩΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ
ΜΑΡΝΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΜΠΑΛΑΜΑΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΜΠΑΡΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗ ΕΙΡΗΝΗ (ΡΕΝΑ) – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΩΤΑ) – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ – Δρ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
ΜΠΟΥΡΔΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΜΠΡΟΥΤΑ – ΓΡΑΝΙΤΣΑ ΕΛΕΝΗ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ – ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΗ
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΟΦΙΑ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΠΕΤΡΟΤΖΟΓΛΗΣ ΝΙΚΟΣ – ΠΡΩΗΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΠΙΣΤΙΟΛΑ ΛΟΥΚΙΑ – ΗΘΟΠΟΙΟΣ
ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΣΥΝΤ. ΝΑΥΤΙΚΟΣ
ΣΑΓΑΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ
ΣΑΛΑΟΥΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΣΑΡΡΑ ΜΑΡΙΑ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΕΛΙΜΑΣ ΣΠΥΡΟΣ – ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ – ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ – ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ
ΣΩΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ – Δρ. ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΤΑΣΟΛΑΜΠΡΟΣ ΚΩΣΤΑΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΤΟΥΡΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΤΙΝΑ)
ΤΣΑΝΤΟΥΚΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ – ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΑΣ – ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Μεσολόγγι: Νέες υποψηφιότητες με τον Δημήτρη Σταμάτη