Άγιος Κωνσταντίνος: «Κλέψε λιγότερο»
Η Ερασιτεχνική θεατρική Ομάδα «Πρόζακ» παρουσιάζει το θεατρικό έργο του ΝΤΑΡΙΟ ΦΟ «ΚΛΕΨΕ ΛΙΓΟΤΕΡΟ»
ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019
Ώρα έναρξης 9.30 μ. μ στο θεατράκι του Αγίου Κωνσταντίνου (ΠΊΣΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ)
Είσοδος ελεύθερη
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ –ΔΙΑΣΚΕΥΗ –ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ :ΤΣΙΡΩΝΗ ΜΑΙΡΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΚΗΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ-ΗΧΟΣ :ΦΩΤΗΣ ΒΑΡΣΑΜΑΚΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΚΗΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΣΙΛΙΚΗ
ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΑ : ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΛΕΞΗ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΚΗΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ /ΜΑΚΙΖΙΑΖ /ΚΟΜΜΩΣΕΙΣ : Η ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ ΑΦΙΣΑΣ :ΑΡΗΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΠΑΙΖΟΥΝ ( με τη σειρά που εμφανίζονται)
1ος νεκροθάφτης –ΣΥΖΥΓΟΣ ΘΥΡΩΡΟΥ -1ος ΤΡΕΛΟΣ :ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΣΙΛΙΚΗ
2ος νεκροθάφτης-2ος ΤΡΕΛΟΣ : ΜΑΡΙΑ ΚΡΟΚΙΔΑ
3ος νεκροθάφτης-1η ΚΑΛΟΓΡΙΑ :ΒΙΚΥ ΤΣΩΝΗ
4ος νεκροθάφτης-ΕΞΟΧΟΤΑΤΟΣ :ΦΩΤΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ
- 5.ΕΝΝΕΑ : ΡΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ
- 6. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ : ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΑΛΛΗΣ
- 7. ΕΜΠΟΡΟΣ ( ΑΡΝΑΛΝΤΟ ΚΑΛΟΓΕΝΝΗΜΕΝΟΣ) : ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΩΝΗΣ
- 8. Σύζυγος του εμπόρου: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΡΑΚΟΥ
- 9.ΠΟΡΝΗ-ΤΡΕΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΧΙΖΑ
- 10. ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ-ΘΥΡΩΡΟΣ :ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟΓΕΩΡΓΟΣ
- 11.ΚΛΕΦΤΗΣ :ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΛΕΞΗ
- 12.ΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΡΑΝΙΕΡΗ :ΔΩΡΑ ΣΑΠΛΑΟΥΡΑ
- 13. ΕΚΒΙΑΖΟΜΕΝΟΣ 3ος ΤΡΕΛΟΣ :ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΤΣΙΑΚΑΝΙΚΑΣ
ΥΠΟΘΕΣΗ
Η Εννέα είναι μια αφελής, αλκοολική νεκροθάφτισσα, η οποία με τη βοήθεια ενός απατεώνα αναγκάζεται να αντιμετωπίσει τον πραγματικό κόσμο γύρω της. Όσοι την περιστοιχίζουν μπορεί να είναι εμφανώς διεφθαρμένοι και τρελοί, αλλά αποδεικνύονται λιγότερο λωποδύτες από τους φαινομενικά καλούς και αξιοσέβαστους πολίτες. Εκβιαζόμενοι, , εξοχότατοι, καλόγριες και τρελοί κάθε είδους παρελαύνουν μπρος από την Εννέα η οποία διαπιστώνει ότι η κοινωνία προστάζει «αφού κλέβουν οι άλλοι κλέψε και εσύ, ίσως λίγο λιγότερο, αλλά κλέψε».
ΧΟΡΗΓΟΙ
- AVALON CAFÉ-BAR(ΚΑΠΕΤΑΝ ΔΙΑ 3)
- MAMMOUTH STROM– ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Δ. ΚΑΜΜΕΝΟΣ(ΤΕΡΜΑ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ- ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ)
- NP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ- ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΟΥΜΠΟΣ(1Ο ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ)
- ORIGINAL CAFÉ(ΣΚΟΠΑ 25)
- PRAKTIKA ΧΟΛΕΒΑΣ(5Ο ΧΛΜ ΑΓΡΙΝΙΟΥ- ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)
- ΑΛΕΞΙΟΣ Σ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ- ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ(ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ & ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 2)
- ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ- ΝΙΚΟΣ Χ. ΑΜΠΛΙΑΝΙΤΗΣ(ΜΑΚΡΗ 11)
- ΑΦΟΙ Γ. ΤΖΩΡΤΖΟΠΟΥΛΟΙ(ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗΣ)
- ΑΧΕΛΩΟΣ ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ-ΝΕΡΟΤΡΙΒΗ- ΑΝΔΡΕΑΣ Ι. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
- ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ «ΠΟΠΑΫ»(2Ο ΧΛΜ ΑΓΡΙΝΙΟΥ- ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ)
- ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ– ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ(ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 6)
- ΓΙΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ– ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ(ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 63)
- ΔΙΓΚΑΣ ΚΑΦΕ
- ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΚΡΑΜΠΟΚΟΥΚΗ(ΚΑΜΑΡΟΥΛΑ-ΖΕΥΓΑΡΑΚΙ-ΣΥΚΙΑ)
- ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟ «ΤΟ ΑΙΤΩΛΙΚΟ»(ΜΠΑΪΜΠΑ 30)
- ΚΑΘ’ΟΔΟΝ-ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ- ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΗΣΙΜΟΣ(Χ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 60)
- ΚΑΜΠΕΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ-ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ(ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ 6)
- ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΪΝΗ ΖΗΚΟΥ– ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ(ΜΠΑΪΜΠΑ 13)
- ΚΟΚΟΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ- ΤΑΒΕΡΝΑ(ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 34)
- ΚΟΛΟΝΕΛΛΟΣ- ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ(7Ο ΧΛΜ Ε.Ο ΑΓΡΙΝΙΟΥ- ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ)
- ΚΟΥΡΕΙΟ ΖΑΒΡΑΣ(ΜΠΑΪΜΠΑ 30)
- ΚΥΒΟΣ ΚΑΦΕΠΩΛΕΙΟ- ΠΟΤΟΠΩΛΕΙΟ(ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗΣ 11)
- ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ- ΚΑΛΛΗ ΣΟΦΙΑ(ΝΕΑΠΟΛΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ)
- ΜΠΑΡΛΙΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ-SUPERMARKET(ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 27)
- ΜΠΟΥΡΛΗΣ Ι. Α.Ε.Ε- ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ(3Ο ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ- ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ)
- ΠΑΙΔΙΚΑ NEMO(ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ 10)
- ΠΑΤΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ– ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ(ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 16)
- ΠΡΑΚΤΟΕΙΟ ΟΠΑΠ- ΠΑΧΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΓΟΥΝΑΡΗ 1)
- ΠΡΑΚΤΟΡΙΟ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΤΣΙΛΙΜΕΚΗΣ ΦΩΤΗΣ(ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ 10)
- ΡΑΠΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ– ΕΜΠΟΡΟΣ
- ΣΕΡΑΦΙΝΟ(ΚΑΠΕΤΑΝ ΔΙΑ 2)
- ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ–ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
- ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΑΚΡΟΒΑΤΗΣ(ΠΕΖΟΔΟΡΜΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 16)
- ΤΟ ΕΠΙΛΕΚΤΟΝ- ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ(1Ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ)
- ΤΣΑΓΚΡΙΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ– ¨<< ΤΟ ΓΕΙΤΟΝΙΚΟ >> (Κολοκοτρώνη 36 )
- ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ-ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΑ–ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ(ΣΙΑΔΗΜΑ 1 ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ)
- ΦΟΥΡΝΟΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ(ΓΟΥΝΑΡΗ & ΔΥΡΡΟΥ)
- ΦΩΤΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ-HAIR STYLE(ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 43)
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