Αγιασμός περιόδου 2018 – 2019 στην ομάδα του Αμβρακικού Λουτρού (ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ + VIDEO)
Με τον καθιερωμένο αγιασμό ξεκίνησε και φέτος η αγωνιστική περίοδος για την ομάδα ποδοσφαίρου του Αμβρακικού Λουτρού. Το αγιασμό τέλεσε ο πάτερ Παύλος Παρασκευάς, που ευχήθηκε υγεία και επιτυχίες στην ομάδα! Η ομάδα του Αμβρακικού Λουτρού αγωνίζεται φέτος στην Κατηγορία της ΕΠΣ Αιτωλοακαρνανίας με κορμό στην ομάδα από τοπικούς ποδοσφαιριστές κυρίως από το «φυτώριο» της ακαδημίας.
Η κλήρωση για την αγωνιστική περίοδο 2018 – 2019 έγινε και έχει ως εξής:
1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΟ ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΟΥ – ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΛΟΥΤΡΟΥ
ΔΑΦΝΗ ΜΕΓ. ΧΩΡΑΣ – ΦΛΟΓΑ ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ
ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΕΜΠΕΣΣΟΥ – ΑΟ ΚΑΝΔΗΛΑΣ
ΑΛΥΖΙΑΚΟΣ ΜΥΤΙΚΑ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΤΑΝΟΥ
ΠΥΡΑΜΙΣ ΣΑΡΔΙΝΙΩΝ – ΑΟ ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ
2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΛΟΥΤΡΟΥ – ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΕΜΠΕΣΣΟΥ
ΔΑΦΝΗ ΜΕΓ. ΧΩΡΑΣ – ΑΟ ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΟΥ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΤΑΝΟΥ – ΑΟ ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ
ΑΟ ΚΑΝΔΗΛΑΣ – ΠΥΡΑΜΙΣ ΣΑΡΔΙΝΙΩΝ
ΦΛΟΓΑ ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ – ΑΛΥΖΙΑΚΟΣ ΜΥΤΙΚΑ
3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΟ ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΟΥ – ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΕΜΠΕΣΣΟΥ
ΑΛΥΖΙΑΚΟΣ ΜΥΤΙΚΑ – ΔΑΦΝΗ ΜΕΓ. ΧΩΡΑΣ
ΠΥΡΑΜΙΣ ΣΑΡΔΙΝΙΩΝ – ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΛΟΥΤΡΟΥ
ΑΟ ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ – ΦΛΟΓΑ ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΤΑΝΟΥ – ΑΟ ΚΑΝΔΗΛΑΣ
4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΛΟΥΤΡΟΥ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΤΑΝΟΥ
ΔΑΦΝΗ ΜΕΓ. ΧΩΡΑΣ – ΑΟ ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ
ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΕΜΠΕΣΣΟΥ – ΠΥΡΑΜΙΣ ΣΑΡΔΙΝΙΩΝ
ΑΛΥΖΙΑΚΟΣ ΜΥΤΙΚΑ – ΑΟ ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΟΥ
ΦΛΟΓΑ ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ – ΑΟ ΚΑΝΔΗΛΑΣ
5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΟ ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΟΥ – ΠΥΡΑΜΙΣ ΣΑΡΔΙΝΙΩΝ
ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΛΟΥΤΡΟΥ – ΦΛΟΓΑ ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ
ΑΟ ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ – ΑΛΥΖΙΑΚΟΣ ΜΥΤΙΚΑ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΤΑΝΟΥ – ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΕΜΠΕΣΣΟΥ
ΑΟ ΚΑΝΔΗΛΑΣ – ΔΑΦΝΗ ΜΕΓ. ΧΩΡΑΣ
6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΔΑΦΝΗ ΜΕΓ. ΧΩΡΑΣ – ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΛΟΥΤΡΟΥ
ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΕΜΠΕΣΣΟΥ – ΦΛΟΓΑ ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ
ΑΛΥΖΙΑΚΟΣ ΜΥΤΙΚΑ – ΑΟ ΚΔΝΗΛΑΣ
ΠΥΡΑΜΙΣ ΣΑΡΔΙΝΙΩΝ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΤΑΝΟΥ
ΑΟ ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ – ΑΟ ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΟΥ
7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΛΟΥΤΡΟΥ – ΑΛΥΖΙΑΚΟΣ ΜΥΤΙΚΑ
ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΕΜΠΕΣΣΟΥ – ΔΑΦΝΗ ΜΕΓ. ΧΩΡΑΣ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΤΑΝΟΥ – ΑΟ ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΟΥ
ΑΟ ΚΑΝΔΗΛΑΣ – ΑΟ ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ
ΦΛΟΓΑ ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ – ΠΥΡΑΜΙΣ ΣΑΡΔΙΝΙΩΝ
8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΟ ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΟΥ – ΑΟ ΚΑΝΔΗΛΑΣ
ΑΛΥΖΙΑΚΟΣ ΜΥΤΙΚΑ – ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΕΜΠΕΣΣΟΥ
ΠΥΡΑΜΙΣ ΣΑΡΔΙΝΙΩΝ – ΔΑΦΝΗ ΜΕΓ. ΧΩΡΑΣ
ΑΟ ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ – ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΛΟΥΤΡΟΥ
ΦΛΟΓΑ ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΤΑΝΟΥ
9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΟ ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΟΥ – ΦΛΟΓΑ ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ
ΔΑΦΝΗ ΜΕΓ. ΧΩΡΑΣ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΤΑΝΟΥ
ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΕΜΠΕΣΣΟΥ – ΑΟ ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ
ΠΥΡΑΜΙΣ ΣΑΡΔΙΝΙΩΝ – ΑΛΥΖΙΑΚΟΣ ΜΥΤΙΚΑ
ΑΟ ΚΑΝΔΗΛΑΣ – ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΛΟΥΤΡΟΥ
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