Αφιέρωμα: «Αντιπολεμικές ταινίες» στον κινηματογράφο «ΕΛΛΗΝΙΣ»

O Δημοτικός κινηματογράφος «ΕΛΛΗΝΙΣ» την Τετάρτη 1 Αυγούστου 2018 θα προβάλει την ταινία:

Έλα να Δεις Idi I Smorti / Come And See

Πολεμική

Στη Λευκορωσία του 1943 ο 12χρονος Φλόρια ακολουθεί τους αντάρτες θέλοντας να ζήσει σαν στρατιώτης. Οι φαντασιώσεις του, όμως, θα διαλυθούν όταν γίνει μάρτυρας της πολεμικής θηριωδίας.

1985 | Έγχρ. | Διάρκεια: 142′ Ι Σοβιετική ταινία

Σκηνοθεσία Έλεμ Κλιμόφ

με τους: Αλεξέι Κραβτσένκο, Όλγα Μιρόνοβα, Λιουμπομίρας Λαουσιαβίσιους

Σε συνεργασία με την επιτροπή Ειρήνης Αγρινίου

Ώρα προβολής : 9.30 μ.μ