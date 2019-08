9 Years Lake Party Trichonida – Summer 2019 – Ένα καλοκαίρι με πάθος έφτασε στο τέλος του!!!

Μεγάλο πλήθος κόσμου αγκάλιασε και το φετινό Lake Party! Μικροί και μεγάλοι από διάφορα μέρη της Ελλάδας, κατέκλυσαν τις όχθες της λίμνης Τριχωνίδας, διασκεδάζοντας μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες σε ένα διήμερο φωτιά!!!

Lake Volley, Canoe kayak, SUP, και φουσκωτά ήταν μερικές από τις δραστηριότητες που είχαν την χαρά να συμμετέχουν οι lakers και όσο ο ήλιος έπεφτε… τόσο η ένταση και ο παλμός μεγάλωνε. Ένα μουσικό ταξίδι με φαντασμαγορικά shows πλαισίωσε τη μουσική αυτή γιορτή.

Ο Παντελής Κυραμαργιός και η Αθηνά Κοντοδήμα έδωσαν το έναυσμα του Lake Party την Πέμπτη 22 Αυγούστου, ταξιδεύοντάς μας από την μουσική μας παράδοση και το ρεμπέτικο έως το καλό τραγούδι του σήμερα.

Στη συνέχεια, είχαμε την τιμή να υποδεχτούμε στη σκηνή του Lake Party το ιστορικότερο και ένα από τα πιο επιδραστικά συγκροτήματα της χώρας μας, ΠΥΞ ΛΑΞ. Ο Φίλιππος Πλιάτσικας και ο Μπάμπης Στόκας παρέα με ταλαντούχους μουσικούς και φίλους κατάφεραν να κερδίσουν το κοινό του LakeParty από τα πρώτα κιόλας λεπτά.

Την Παρασκευή 23 Αυγούστου ακόμη περισσότερα ονόματα καλλιτεχνών από το χώρο της ελληνικής μουσικής σκηνής πλαισίωσαν τη σκηνή του Lake Party. Η Dj Spery με την πηγαία τρέλα και την θετική της ενέργεια μας ταξίδεψε σε Βαλκανικούς και όχι μόνο ρυθμούς, υποδέχοντας τον μουσικοσυνθέτη και τραγουδοποιό Αναστάσιο Ράμμο, ο οποίος με την αυθεντική του παρουσία ανέβασε τον πήχη ακόμη πιο ψηλά, ξεσηκώνοντας μας!

Η Έλενα Παπαρίζου, η μεγαλύτερη Ελληνίδα Pop Star, λαμπερή πάντα, δυναμική, αυθεντική και με μοναδική σκηνική παρουσία ενθουσίασε το κοινό και άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις με ένα εκρηκτικό show που δε θέλαμε να τελειώσει ποτέ!!!

Ο Mc & Dj Steve μετέτρεψε το σκηνικό σε house και ραπ ρυθμούς, απογειώνοντάς μας στο δικό του #onemanshow. Ο resident dj του Lake Party Νick Katsigiannis σημείωσε την έναρξη, αλλά και τη λήξη της διήμερης μουσικής γιορτής!!!

Eυχαριστούμε πολύ, όλους εσάς που μοιραστήκατε μαζί μας για μια ακόμη φορά την μοναδική εμπειρία του Lake Party. Ευχαριστούμε θερμά τους χορηγούς, τους χορηγούς επικοινωνίας, αλλά και το team της διοργάνωσης που έδωσε τον καλύτερο του εαυτό για την διεξαγωγή και αυτού του Lake Party.

Και φυσικά δε σταματάμε εδώ… ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο LakeParty στο Κτήμα Πιθάρι, στη μαγευτική λίμνη Τριχωνίδα.

Thank you all… see you next time lakers!!!