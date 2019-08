Στις 12 Αυγούστου 2019 στις 20:30 στο λιμάνι της Παλαίρου θα πραγματοποιηθεί το 2nd Paleros Youth Band Festival. Μετά την περυσινή επιτυχία του 1° PALEROS YOUTH BAND FESTIVAL τον Αύγουστο του 2018 έρχεται το φετινό καλοκαίρι το μουσικό Φεστιβάλ να καθιερωθεί και να μεγαλώσει λόγο ακόμη με στόχο τα επόμενα χρόνια να φιλοξενούνται μεγάλα μουσικά συγκροτήματα. Το Φεστιβάλ γίνεται σε συνδιοργάνωση με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Απανταχού Παλαιριωτών “Η Κεχροπούλα “ , την κοινότητα Παλαίρου και την Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας

Οι μπάντες που θα παρουσιαστούν στις 12 Αυγούστου είναι 6 και αποτελούνται από ταλαντούχους ανθρώπους με αγάπη στην μουσική και το τραγούδι

Χώρος Εκδήλωσης : Παραλία Παλαιρου

Ώρα Έναρξης : 20:30

Είσοδος : ΔΩΡΕΑΝ

Θα ακουστούν με σειρά:

1) Οι Sense Of Insanity

Μια τετραμελής μπάντα από το Αγρίνιο που δημιουργήθηκε στις αρχές του 2015. Η μπάντα αποτελείτε από τα εξής μέλη: Δημήτρης Ψυλός (Φωνητικά) Νίκος Καλαμπαλίκης (Κιθάρα) Γιάννης Δρίβας (Μπάσο) Δημήτρης Καραγιώργος (Τύμπανα). Η μουσική που παιζουν ειναι σκληρά επιρεαζμενη απο metal μπαντες όπως Lamb of god, Fit For An Autopsy, Parkway Drive, Architects. Το μουσικό τους ταξίδι έχει φτάσει σε μικρά μαγαζιά από το Αγρίνιο μέχρι στο stage του schoolwave το 2016 και άλλα πολλά live shows σε Αθήνα και Πάτρα. Το 2019 παίξαν support στους Oceans Ate Alaska που ηταν ενα απο τα ποιο σημαντικά live μαζι με αυτό του schoolwave. Έχουν 2 E.P. το πρώτο λέγετε Inocents Betrayed το 2016 και το δεύτερο ονομάζετε In Ashes και κυκλοφόρησε αρχές του 2018. https://www.facebook.com/SenseofInsanity/?ref=br_rs

2) Οι Trolling Tones

Μια νεανική μπάντα από τη Λευκάδα. Υποστηρίζουν τη ροκ μουσική καθώς και γράφουν δικά τους κομμάτια. Τα όργανα είναι πιάνο, μπάσο, ηλεκτρική κιθάρα και drums. Guest – τρομπόνι. Η πρώτη εμφάνιση τους ήταν το 2018 στο Paleros Youth Band Festival στην Πάλαιρο. Από τότε έχουν κάνει κι άλλες εμφανίσεις σε φεστιβάλ καθώς και πολλά lives.

https://www.facebook.com/Thetrollingtones/

3) Οι Indie Folks

Μια φοιτητική μπάντα με έδρα τα Ιωάννινα. Θα ακούσετε διασκευές από indie, pop και rock καλλιτέχνες όπως οι Lord Huron, Avicii, 30 seconds to Mars κ.α.

Another love – Tom Odell(Indie Folks~Piano and Vocals Cover)

https://www.youtube.com/watch?v=XpdCpu_sbeQ

Φωνή/Κιθάρα – Έφη Βαρούχα

Πλήκτρα – Χρήστος Γεωργίου Μουσσές

4) O Μάκης Παπαδόπουλος & η Κωνσταντίνα Χριστοπούλου

Στα πλαίσια των καλοκαιρινών της εμφανίσεων και εν αναμονή της κυκλοφορίας του δεύτερου προσωπικού της άλμπουμ, η Κωνσταντίνα Χριστοπούλου ανεβαίνει για πρώτη φορά τη Δευτέρα 12 Αυγούστου στη σκηνή του Φεστιβάλ της Παλαίρου παρουσιάζοντας τραγούδια από το ντεμπούτο άλμπουμ της «Όλα ξεκινάνε τώρα», στο οποίο υπογράφει η ίδια τους στίχους και τη μουσική όλων των κομματιών.

Με τη ξεχωριστή ματιά της, με τα ηχοχρώματα από την κιθάρα και το πιάνο να παντρεύονται με τις ηλεκτρονικές μελωδίες και με την φιλοδοξία να κάνει μια νέα πρόταση αναφορικά με τη σύγχρονη ποπ και ροκ σκηνή, η Κωνσταντίνα παρουσιάζει τόσο τις πρωτότυπες, δικές της συνθέσεις όσο

και επιλεγμένες διασκευές και μας καλεί να ενώσουμε τις φωνές μας με τη δική της σε ένα ξεσηκωτικό live! Βρείτε την Κωνσταντίνα στα:

https://www.youtube.com/user/Konstantinach

https://www.facebook.com/konstantinachristopoulou

https://www.instagram.com/konstantina_chr

O MAKHΣ ΠAΠAΔOΠOYΛOΣ ΓIA ΔEYTEPH ΣYNEXOMENH XPONIA ANEBAINEI ΣTH ΣKHNH TOY PALEROS FESTIVAL .

TO ΠPΩTO AΛMΠOYM TITΛOΦOPEITAI ‘APXH & TEΛOΣ’ ME IΔIAITEPA ΦANK ΠOΠ ΠAIΞIMATA

ΓEMATOΣ EMΠEIPIA AΠO APKETA live ΣE OΛH TH XΩPA KAI ΣYNEPΓAΣIEΣ EΠI ΣKHNHΣ ME B.ΠAΠAKΩNΣTANTINOY – YΠOΓEIA PEYMATA – MEΛINA KANA – ΠANO MOYZOYPAKH KAI V.IC

ΘA MAΣ ΠAPOYΣIAΣEI ENA HΛEKTPIKO ΛAIB ME TPAΓOYΔIA AΠO TO ΠPΩTO AΛMΠOYM APKETA ΠEIPAΓMENEΣ ΔIAΣKEYEΣ AΠO THN EΛΛHNOΦΩNH POK ΣKHNH KAI KAINOYPIA KOMMATIA ΠOY ΘA KYKΛOΦOPHΣOYN MEΣA ΣTO 2020 ΠOY AΛΛOTE EKΦPAZONTAI ME ΔYNAMIΣMO KAI AΛΛOTE ME ENTONO ΣYNAIΣΘHMA. BPEITE TON MAKH ΣΤΑ :

https://instagram.com/makisspapadopoulos?igshid=ectt86zfcdco

https://www.facebook.com/makis.papadopoulos.98

https://www.youtube.com/channel/UCQDevzLPsat1Er1olaDJl3w

5) C A F E A N A T O L I A



Τα μέλη του συγκροτήματος Café Anatolia ενώθηκαν μουσικά το 2017.

Εχουν ως δημιουργικές τους βάσεις το Μεσολογγι και το Αγρίνιο.

Μετά από επιτυχημένες εμφανίσεις στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας,

υποσχόνται στο μουσικό Φεστιβάλ της Παλαίρου ένα μουσικό ταξίδι σε ΑΙΓΑΙΟ, ΚΥΠΡΟ, ΠΟΛΗ, ΣΜΥΡΝΗ, ΑΡΜΕΝΙΑ.

Μέσα από τη διασκευαστική του ματιά, το συγκρότημα θα κάνει και ιδιαίτερη αναφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική πραγματικότητα.

Συμμετέχουν αλφαβητικά τα μέλη:

Γιώργος Λιούλιος κρουστά,

Μικαέλλα Παπαχρυσάνθου φωνή και πιάνο

Χρήστος Ζήσης φωνή, κιθάρα και ούτι.

Βρείτε τους Café Anatolia στο :

https://www.facebook.com/cafeanatoliamusicband/

6)H “Vintage Times”

Είναι μια μπάντα που δημιουργήθηκε από ανθρώπους που είχαν και έχουν ως κοινό στοιχείο την αγάπη τους για τη μουσική . Τα τραγούδια που ερμηνεύουν αγγίζουν ροκ μελωδίες ενώ παράλληλα ανασύρουν στην επιφάνεια διασκευές παλιών ελληνικών τραγουδιών προσθέτοντας τους ροκ στοιχεία. Τα κυρία μέλη της μπάντας είναι: Χριστίνα Ντούμα (φωνή), Γιάννης Αρνής (φωνή-κιθάρα) και ο Γιώργος Καλποδήμος (Drums).

Εκ του Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας

Της Δημοτικής Ενότητας & Κοινότητας Παλαίρου

Του Συλλόγου Απανταχού Παλαιριωτών «η Κεχροπούλα» .

ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

ΣΤΑΧΤΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΣΑΚΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ