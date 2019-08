22 χρόνια από το θάνατο της Diana

Στις 31 Αυγούστου 1997 η Πριγκίπισσα Diana σκοτώθηκε σε τροχαίο ατύχημα που έγινε στους δρόμους του Παρισιού, όταν ο -μεθυσμένος-οδηγός της προσπαθούσε να αποφύγει τους παπαράτσι που καταδίωκαν το αυτοκίνητό της.

Σήμερα, 22 χρόνια μετά, οι δυο γιοι της, θα βάλουν στην άκρη τις όποιες διαφορές της και θα την τιμήσουν: Ο William και ο Harry θα συναντηθούν ανήμερα της 31ης Αυγούστου και θα συζητήσουν πως θα συνεχίσουν το φιλανθρωπικό έργο που εκείνη είχε ξεκινήσει πολλά χρόνια πριν.

383207 01: Prince William, Left, And Prince Harry Gesture After They Arrived At Kensington Palace To View Some Of The Flowers And Mementos Left In Memory Of Their Mother Princess Diana In London, Friday, Sept. 5, 1997. The Funeral For Princess Diana, Who Was Killed In A Car Crash In Paris Aug. 31, Will Be On Saturday At Westminster Abbey. (Photo By David Brauchli/Getty Images)

Σύμφωνα λοιπόν με το US Weekly, τα δυο αγόρια θα συναντηθούν εκείνη την ημέρα και θα μιλήσουν τόσο για τις αναμνήσεις που έχουν από την αδικοχαμένη μητέρα τους όσο και για τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να συνεχίσουν τη σπουδαία κληρονομιά που εκείνη άφησε: Eίναι κάτι που κάνουν κάθε χρόνο και δεν θα το παραλείψουν.

Σε αυτή τη συνάντησή τους συνήθως μιλούν για όσα πράγματα έκαναν μαζί της και περνούσαν όμορφα, για τις ευχάριστες στιγμές και τις παιδικές τους αναμνήσεις. Όσον αφορά στις οικογένειές τους, δηλαδή τις συζύγους τους και τα παιδιά τους, αυτοί θα βρεθούν μαζί τους αργότερα. Η προτεραιότητά τους είναι να αποτελούν role models και να νοιάζονται για τους λιγότερο τυχερούς σε αυτό τον κόσμο: Aυτό ήταν άλλωστε και το μέλημα της Diana, να βοηθά τους αδύναμους.

tempo24.news

ΔΙΕΚ Μεσολογγίου: Έναρξη εγγραφών για το έτος 2019 – 2020